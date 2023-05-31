Обсуждено сотрудничество в области виноградарства между Азербайджаном и Молдовой

Обсуждено сотрудничество в области виноградарства между Азербайджаном и Молдовой

Обсуждено сотрудничество в области виноградарства между Азербайджаном и Молдовой.

Как сообщает Report, об этом было сказано в ходе встречи президента Ильхама Алиева с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном в Кишиневе.

Были отмечены широкие возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой в области сельского хозяйства. Подчеркивалось, что Молдова обладает большим опытом в области виноградарства и виноделия, а Азербайджан – богатыми традициями в этой сфере. Было привлечено внимание к возможностям расширения сотрудничества в данном направлении.