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Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Управлением ООН по наркотикам и преступности

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Управлением ООН по наркотикам и преступности Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата встретился с исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности Гадой Валей.
Внешняя политика
15 ноября 2024 г. 23:08
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Управлением ООН по наркотикам и преступности

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата встретился с исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности Гадой Валей.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел. Сообщалось, что на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, в частности с незаконным оборотом наркотиков, а также возможные перспективы сотрудничества в рамках председательства нашей страны на COP29.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о сотрудничестве между соответствующими институтами нашей страны и Управлением ООН по наркотикам и преступности, а также о совместных мерах, реализуемых в рамках COP29.

Была доведена до внимания важность вопросов обучения в сфере борьбы с транснациональной преступностью и констатировано, что в этом направлении могут быть полезны совместные проекты для сотрудников различных учреждений.

Было отмечено, что наша страна выступила с рядом важных инициатив в рамках председательства на COP29, отмечено, что заслуживает особого одобрения "Призыв к прекращению огня", подчеркивающий связь между изменением климата и миром на планете.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə idarəsinin rəhbəri ilə görüşüb

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