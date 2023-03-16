Община: Азербайджанские мечети и кладбища на территории нынешней Армении разрушены

Культурно-историческое наследие Азербайджана, в том числе мечети и кладбища, расположенные на территории нынешней Армении, были разрушены, топонимы изменены.

Культурно-историческое наследие Азербайджана, в том числе мечети и кладбища, расположенные на территории нынешней Армении, были разрушены, топонимы изменены.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфугар на международной конференции в Баку на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

По ее словам, последняя депортация 1988-1991 годов превратила Армению в моноэтническую страну: "Во время этой бесчеловечной акции более 300 000 азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома, 216 азербайджанцев были убиты. А территориальные претензии к Азербайджану после последней депортации привели к первой Карабахской войне и 30-летней оккупации 20 процентов азербайджанских территорий".

Представитель Общины отметила, что принадлежащая азербайджанцам Голубая мечеть в Ереване является единственной мечетью, сохранившейся до наших дней среди 300 мест религиозного поклонения.

У.Зульфугар подчеркнула, что руководство Армении целенаправленно представляет Голубую мечеть как персидское наследие: "Хотя разрушение 300 мечетей является преступлением и признаком исламофобии, также бесчеловечно представлять наследие одной страны как наследие другой".