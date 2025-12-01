Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    ОБСЕ завершила закрытие Минского процесса и связанных с ним структур

    Внешняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 11:53
    ОБСЕ завершила закрытие Минского процесса и связанных с ним структур.

    Как передает Report об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

    "ОБСЕ завершила закрытие Минского процесса и связанных с ним структур 30 ноября 2025 года в 23:59 в соответствии с решением Совета министров MC.DEC/1/25 , принятым 1 сентября 2025 года после совместного обращения Армении и Азербайджана к финскому председательству в ОБСЕ", - говорится в заявлении.

    В организации подчеркнули, что завершение всех административных процедур означает окончательное закрытие Минского процесса.

    "Закрытие Минского процесса означает реализацию консенсусного решение от 1 сентября всех 57 государств-участников ОБСЕ после исторической совместной декларации, подписанной в Вашингтоне 8 августа 2025 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и засвидетельствованной президентом США Дональдом Трампом",- говорится в заявлении.

    ATƏT Minsk prosesi və onunla əlaqəli strukturların bağlanmasını başa çatdırıb
    OSCE completes closure of Minsk Process and related structures
    Лента новостей