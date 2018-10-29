Обнародованы результаты голосования, проведенного в посольстве Грузии в Азербайджане

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Тбилиси. 29 октября. REPORT.AZ/ Обнародованы итоговые результаты проведенного вчера в посольстве Грузии в Азербайджане голосования в связи с президентскими выборами.

Как сообщает местное бюро Report, большая часть проголосовавших в Баку граждан Грузии поддержала кандидата от партии "Единое национальное движение" Григола Вашадзе.

По трем функционирующим в дипмиссии избирательным пунктам Г.Вашадзе набрал 88, а независимый кандидат Саломе Зурабишвили 39 голосов.

Результаты по трем пунктам, где проводилось голосование в Баку, таковы:

избирательный пункт № 4 - Г.Вашадзе 35 голосов, С.Зурабишвили 13 голосов. В целом, в пункте проголосовало 54 избирателя.

Избирательный пункт № 5: Г.Вашадзе - 36, С.Зурабишвили - 12 голосов. Всего в пункте проголосовали 53 избирателя.

Избирательный пункт № 6: Г.Вашпдзе - 17, С.Зурабишвили - 14 голосов. В голосовании приняло участие 40 человек.

Отметим, что в связи с президентскими выборами в Грузии, в 41 стране было открыто 55 избирательных пунктов.

По предварительным данным, в избирательных пунктах, организованных в зарубежных странах, лидирует Г.Вашадзе.