Зурабишвили и Вашадзе проходят во второй тур президентских выборов в Грузии - ОБНОВЛЕНО - 4

Тбилиси. 29 октября. REPORT.AZ/ На президентских выборах в Грузии независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 38,6% голосов после обработки 98,25% данных с участков.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте ЦИК Грузии.
Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе набирает 37,75%.
Он вместе с Зурабишвили вышел во второй тур выборов.
Центризбирком отмечает, что подсчитаны данные с 3629 участков из 3705.
***06:58
Тбилиси. 29 октября. REPORT.AZ/ Отрыв между основными фаворитами на выборах президента Грузии — независимым кандидатом Саломе Зурабишвили и оппозиционным кандидат Григолом Вашадзе — после подсчета обработанных 86,4% данных с участков составляет около 1%.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте ЦИК Грузии.
Зурабишвили набирает 38,64% голосов, — Вашадзе — 37,65%.
Центризбирком отмечает, что подсчитаны данные с 3191 участка из 3705.
***06:02
Тбилиси. 29 октября. REPORT.AZ/ Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набирает 38,9% голосов, а оппозиционный кандидат Григол Вашадзе — 37,35% после подсчета обработанных 75% данных с участков.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте ЦИК Грузии.
Центризбирком отмечает, что подсчитаны данные с 2771 участков из 3705.
***04:52
Тбилиси. 29 октября. REPORT.AZ/ Оппозиционный кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе почти догнал независимого кандидата Саломе Зурабишвили после подсчета 50,53% данных с участков.
Как сообщает Report, после подсчета данных с 1866 из 3705 участков разрыв между кандидатами составляет немногим более 1,1% — Зурабишвили набирает 38,82%, Григол Вашадзе — 37,68% голосов.
Второй тур состоится в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не наберет более 50% голосов.
***02:01
Тбилиси. 29 октября. REPORT.AZ/ Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набирает 41,7% голосов, а оппозиционный кандидат Григол Вашадзе – 36,09%.
Как сообщает местное бюро Report, на данный момент подсчитано 17,95% данных с участков.
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