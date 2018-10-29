Зурабишвили и Вашадзе проходят во второй тур президентских выборов в Грузии - ОБНОВЛЕНО - 4

Тбилиси. 29 октября. REPORT.AZ/ На президентских выборах в Грузии независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 38,6% голосов после обработки 98,25% данных с участков.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ЦИК Грузии.

Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе набирает 37,75%.

Он вместе с Зурабишвили вышел во второй тур выборов.

Центризбирком отмечает, что подсчитаны данные с 3629 участков из 3705.

***06:58

Тбилиси. 29 октября. REPORT.AZ/ Отрыв между основными фаворитами на выборах президента Грузии — независимым кандидатом Саломе Зурабишвили и оппозиционным кандидат Григолом Вашадзе — после подсчета обработанных 86,4% данных с участков составляет около 1%.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ЦИК Грузии.

Зурабишвили набирает 38,64% голосов, — Вашадзе — 37,65%.

Центризбирком отмечает, что подсчитаны данные с 3191 участка из 3705.

***06:02

Тбилиси. 29 октября. REPORT.AZ/ Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набирает 38,9% голосов, а оппозиционный кандидат Григол Вашадзе — 37,35% после подсчета обработанных 75% данных с участков.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ЦИК Грузии.



Центризбирком отмечает, что подсчитаны данные с 2771 участков из 3705.

***04:52

Тбилиси. 29 октября. REPORT.AZ/ Оппозиционный кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе почти догнал независимого кандидата Саломе Зурабишвили после подсчета 50,53% данных с участков.



Как сообщает Report, после подсчета данных с 1866 из 3705 участков разрыв между кандидатами составляет немногим более 1,1% — Зурабишвили набирает 38,82%, Григол Вашадзе — 37,68% голосов.

Второй тур состоится в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не наберет более 50% голосов.

***02:01

Тбилиси. 29 октября. REPORT.AZ/ Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набирает 41,7% голосов, а оппозиционный кандидат Григол Вашадзе – 36,09%.

Как сообщает местное бюро Report, на данный момент подсчитано 17,95% данных с участков.