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Обнародована программа визита президента Кыргызстана в Азербайджан

Обнародована программа визита президента Кыргызстана в Азербайджан Президент Кыргызстана Садыр Жапаров планирует посетить Азербайджан 24-25 апреля.
Внешняя политика
15 апреля 2024 г. 22:24
Обнародована программа визита президента Кыргызстана в Азербайджан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров планирует посетить Азербайджан 24-25 апреля.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев в своем заявлении изданию "Sputnik Кыргызстан".

По его словам, в ходе визита ожидается подписание более 10 документов.

Также будет обсуждаться реализация уже достигнутых договоренностей, в первую очередь строительство пятизвездочного отеля на берегу Иссык-Куля.

Посол напомнил, что С.Жапаров участвовал в саммите СПЕКА, проходившем в Баку в ноябре прошлого года:

"Президенты встречаются на разных саммитах - в рамках ОТГ, СНГ. У них установлен глубокий рабочий контакт. На днях состоялся визит в Кыргызстан главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, он вручил Садыру Жапарову приглашение от Ильхама Алиева принять участие в 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Садыр Жапаров, как мы знаем, продвигает повестку по защите интересов горных стран. И количество стран-"друзей", которые ее поддерживают, растет. Азербайджан входит в их число".

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Версия на азербайджанском языке Qırğız Prezidentinin Azərbaycana səfər proqramı açıqlanıb

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