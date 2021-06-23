Обнародована программа визита глав МИД Австрии, Литвы и Румынии в Азербайджан

"Визит от имени Верховного представителя подчеркнет важность, которую Европейский Союз придает своим двусторонним отношениям с этими странами, региону Южного Кавказа"

На этой неделе министр европейских и международных дел Австрии Александр Шалленберг, министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис и министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску посетят Азербайджан, Армению и Грузию в соответствии с поручением Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Боррелля.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕС, визит в регион состоится 25-26 июня.

Как ожидается, в рамках визита главы МИД трех стран ЕС проведут встречи с лидерами стран региона.

"Визит от имени Верховного представителя подчеркнет важность, которую Европейский Союз придает своим двусторонним отношениям с этими странами, региону Южного Кавказа.

Визит свидетельствует о готовности ЕС поддерживать более широкое сотрудничество как со странами Южного Кавказа, так и между ними, в том числе за счет возможностей, доступных в рамках Восточного партнерства. Визит подчеркнет решимость ЕС продвигать и активно поддерживать устойчивые и всеобъемлющие усилия по урегулированию конфликтов", - отмечается в сообщении пресс-службы Евросоюза.