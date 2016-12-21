Обнародована повестка зимней сессии ПАСЕ

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована повестка очередной зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи, очередная пленарная сессия ПАСЕ состоится в Страсбурге с 23 по 27 января.

В ходе сессии пройдут выборы президента и вице-президентов ПАСЕ, судей в ЕСПЧ. Парламентарии обсудят доклады по итогам мониторинга за выборами президента в Болгарии и парламентские выборы в Македонии.

24 января перед депутатами ПАСЕ выступит комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, президент Кипра Никос Анастасиадис, 25 января - президент Румынии Клаус Иоханнис.

Также будут обсуждены вопросы атаки на журналистов и свободы СМИ в Европе, гуманитарный кризис в Газе, функционирование демократических институтов в Украине и др.