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НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана

НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана Представители НПО зарубежных стран распространили совместное заявление о том, что Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.
Внешняя политика
1 августа 2023 г. 18:10
НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана

Представители НПО зарубежных стран распространили совместное заявление о том, что Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Мы, нижеподписавшиеся организации гражданского общества, распространяем совместное заявление, чтобы привлечь внимание международного сообщества к искусственным препятствиям, создаваемым правительством Армении.

Будучи многонациональной страной, Азербайджан создает благоприятную среду для проживающих на его территории армян и других этнических меньшинств, чтобы они могли жить и работать в мирных условиях, при равных правах. Азербайджан в соответствии со своей Конституцией и законодательством также обеспечит права и безопасность армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Ряд официальных лиц Армении пытается создать политические манипуляции и спекуляции по поводу Лачынской дороги. Эти претензии совершенно беспочвенны, и мы их отрицаем".

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Версия на английском языке Group of foreign NGOs issues statement on Yerevan's blocking of reintegration of Karabakh Armenians
Версия на азербайджанском языке Bir qrup xarici QHT Ermənistanın Qarabağdakı ermənilərin reinteqrasiyasını əngəlləməsi barədə bəyanat yayıb

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