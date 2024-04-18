Новый председатель Госкомитета принял посла Турции

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов принял посла Турции в Азербайджане Джахита Багчы.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов принял посла Турции в Азербайджане Джахита Багчы.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице посольства Турции в соцсети "Х".

"Посол Джахит Багчы встретился с Рамином Мамедовым, назначенным председателем Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами, и передал ему свои поздравления. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между соответствующими структурами наших стран", - отмечается в публикации.