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Новый председатель Госкомитета принял посла Турции

Новый председатель Госкомитета принял посла Турции Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов принял посла Турции в Азербайджане Джахита Багчы.
Внешняя политика
18 апреля 2024 г. 18:53
Новый председатель Госкомитета принял посла Турции

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов принял посла Турции в Азербайджане Джахита Багчы.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице посольства Турции в соцсети "Х".

"Посол Джахит Багчы встретился с Рамином Мамедовым, назначенным председателем Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами, и передал ему свои поздравления. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между соответствующими структурами наших стран", - отмечается в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsinin yeni sədri Türkiyə səfirini qəbul edib

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