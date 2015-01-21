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    Временный поверенный: Новый посол США прибудет в Азербайджан в самое ближайшее время

    Новый посол намерен внести свой вклад в укрепление и развитие отношений Азербайджана и США

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Новоназначенный посол США Роберт Секута прибудет в Азербайджан в самое ближайшее время. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам временный поверенный США в Азербайджане Дерек Хоган.

    Он отметил, что точная дата прибытия пока неизвестна.

    "Я ранее несколько раз беседовал с послом Робертом Секутой. Он заявил, что прибудет в ближайшее время и с нетерпением ожидает, когда сможет приступить к обязанностям и внести свой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между странами", - заявил Д.Хоган.

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