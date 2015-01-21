Временный поверенный: Новый посол США прибудет в Азербайджан в самое ближайшее время

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Новоназначенный посол США Роберт Секута прибудет в Азербайджан в самое ближайшее время. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам временный поверенный США в Азербайджане Дерек Хоган.

Он отметил, что точная дата прибытия пока неизвестна.

"Я ранее несколько раз беседовал с послом Робертом Секутой. Он заявил, что прибудет в ближайшее время и с нетерпением ожидает, когда сможет приступить к обязанностям и внести свой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между странами", - заявил Д.Хоган.