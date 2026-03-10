Новый посол Колумбии вручила копии верительных грамот Джейхуну Байрамову

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Колумбии в стране Нелси Ракель Мунар Харамийо.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, дипломат вручила министру копии своих верительных грамот.

Байрамов поздравил посла с началом дипломатической миссии в Азербайджане и пожелал ей успехов в работе.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами, в том числе в сферах политики, экономики, торговли, туризма, образования и культуры, а также в области разминирования. Была также представлена информация о подготовке к политическим консультациям между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Отмечено, что Азербайджан и Колумбия поддерживают друг друга в рамках ООН, Движения неприсоединения и других многосторонних платформ по вопросам мира, безопасности и устойчивого развития.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на фоне войны на Ближнем Востоке. Посол Колумбии отметила, что МИД ее страны выступил с заявлением, подчеркнув важность деэскалации.

На встрече также обсуждены другие вопросы двусторонней, региональной и международной повестки, представляющие взаимный интерес.