    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Колумбии в стране Нелси Ракель Мунар Харамийо.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД, дипломат вручила министру копии своих верительных грамот.

    Байрамов поздравил посла с началом дипломатической миссии в Азербайджане и пожелал ей успехов в работе.

    В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами, в том числе в сферах политики, экономики, торговли, туризма, образования и культуры, а также в области разминирования. Была также представлена информация о подготовке к политическим консультациям между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

    Отмечено, что Азербайджан и Колумбия поддерживают друг друга в рамках ООН, Движения неприсоединения и других многосторонних платформ по вопросам мира, безопасности и устойчивого развития.

    Кроме того, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на фоне войны на Ближнем Востоке. Посол Колумбии отметила, что МИД ее страны выступил с заявлением, подчеркнув важность деэскалации.

    На встрече также обсуждены другие вопросы двусторонней, региональной и международной повестки, представляющие взаимный интерес.

    Kolumbiyanın yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Ceyhun Bayramova təqdim edib
    17:13
    Фото

    Новый посол Колумбии вручила копии верительных грамот Джейхуну Байрамову

    Внешняя политика
