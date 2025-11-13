Новый посол ЕС проинформирована о минной проблеме в Карабахе и Восточном Зангезуре

Новый руководитель представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Марияна Куюнджич проинформирована о минной проблеме в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщили Report в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA), посол встретилась с председателем правления ANAMA Вугаром Сулеймановым.

В ходе встречи представитель ЕС была проинформирована о масштабах загрязнения, а также о препятствиях, создаваемых минной проблемой для проведения восстановительных работ и возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории, о проводимых широкомасштабных работах по разминированию.

Стороны обсудили дальнейшую поддержку ЕС деятельности по гуманитарному разминированию в Азербайджане, новые перспективы для реализации проектов в этой сфере, а также затронули другие темы, представляющие взаимный интерес.