Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026

    Новый генсек ТЮРКПА приступил к исполнению своих полномочий

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2025
    • 10:48
    Новый генсек ТЮРКПА приступил к исполнению своих полномочий

    Рамиль Гасан приступил к исполнению своих полномочий в качестве генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА).

    Как сообщает Report, в этой связи в Главном офисе ТЮРКПА состоялось заседание.

    В рамках заседания бывший генеральный секретарь ТЮРКПА Мехмет Сюрейя Эр передал свои полномочия новоизбранному Рамилю Гасану.

    Рамиль Гасан ТюркПА генсек
    TÜRKPA-nın yeni Baş katibi səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb
    New Secretary General of TURKPA assumes office

    Последние новости

    11:07

    Новый генсек ТЮРКПА заявил о готовности продвигать развитие организации

    Внешняя политика
    11:03

    Азербайджанский минеральный напиток "Истису" вышел на рынок Беларуси

    Другие
    11:02

    Минэнерго обнародовало объем переработанной нефти за 9 месяцев

    Энергетика
    11:01
    Фото

    МЧС провело в Шуше мероприятие в честь Года Конституции и Суверенитета

    Происшествия
    11:00

    В Ханкенди начал работу III Национальный градостроительный форум

    Инфраструктура
    10:51

    Азада Гусейнова: Природные ресурсы Азербайджана — потенциал для оздоровительного туризма

    Туризм
    10:48

    Новый генсек ТЮРКПА приступил к исполнению своих полномочий

    Внешняя политика
    10:48

    В Армении задержан еще один священник

    В регионе
    10:44
    Фото

    В Берлине открылась международная художественная выставка "MAMA – Мать-природа"

    Искусство
    Лента новостей