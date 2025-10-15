Новый генсек ТЮРКПА приступил к исполнению своих полномочий

Рамиль Гасан приступил к исполнению своих полномочий в качестве генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА).

Как сообщает Report, в этой связи в Главном офисе ТЮРКПА состоялось заседание.

В рамках заседания бывший генеральный секретарь ТЮРКПА Мехмет Сюрейя Эр передал свои полномочия новоизбранному Рамилю Гасану.