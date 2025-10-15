TÜRKPA-nın yeni Baş katibi səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb
Xarici siyasət
- 15 oktyabr, 2025
- 10:04
Ramil Həsən Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) Baş katibi kimi səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı TÜRKPA-nın Baş Ofisində iclas keçirilib.
İclas çərçivəsində Baş katib səlahiyyətləri keçmiş Baş katib Mehmet Süreyya Erden yeni seçilmiş Baş katib Ramil Həsənə təhvil verilib.
Rəsmi mərasimdə TÜRKPA-nın bayrağının təhvil verilməsi prosesi həyata keçirilib.
