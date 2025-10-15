TÜRKPA-nın yeni Baş katibi səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026
    Ramil Həsən

    Ramil Həsən Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) Baş katibi kimi səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı TÜRKPA-nın Baş Ofisində iclas keçirilib.

    İclas çərçivəsində Baş katib səlahiyyətləri keçmiş Baş katib Mehmet Süreyya Erden yeni seçilmiş Baş katib Ramil Həsənə təhvil verilib.

    Rəsmi mərasimdə TÜRKPA-nın bayrağının təhvil verilməsi prosesi həyata keçirilib.

    Новый генсек ТЮРКПА приступил к исполнению своих полномочий
    New Secretary General of TURKPA assumes office

