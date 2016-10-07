Замруководителя Администрации президента: Заявление Джона Керри очень удивляет и огорчает нас

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Заявление госсекретаря США Джона Керри касательно урегулирования нагорно-карабахского конфликта очень удивляет и огорчает Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал заместитель руководителя Администрации президента, заведующий отделом по внешним связям администрации Новруз Мамедов.

"Мы считаем, что подобное заявление официального лица супердержавы, которая сегодня участвует во всех процессах во всем мире, пытается внести свой вклад во все процессы, накануне ухода с должности (как известно, скоро пройдут выборы), является разочаровывающим и удивительным фактом", - подчеркнул Н.Мамедов.

Заместитель руководителя администрации президента отметил, что после внимательного прочтения заявления Дж.Керри выяснилось, что там не говорится о лидерах Азербайджана и Армении: "Там говорится, что лидеры не готовы к этому. Это имеет большое значение и смысл. Это надо учитывать всегда".