Новруз Мамедов встретился с председателем Сената Италии

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ 18 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Мамедов встретился с председателем Сената Итальянской Республики Марией Элизабеттой Альберти Казеллати.

Как сообщает Report, отметив, что Азербайджан после восстановления своей независимости придает особое значение развитию отношений с Италией, между нашими странами налажено очень хорошее сотрудничество в различных сферах, Новруз Мамедов сказал, что двусторонние отношения стремительно развиваясь, достигли уровня стратегического партнёрства.

Говоря о роли взаимных визитов высокого уровня в развитии нашего сотрудничества, Новруз Мамедов отметил, что визит Президента Италии Серджо Маттареллы в этом году в нашу страну, визиты Первого вице-президента Азербайджана госпожи Мехрибан Алиевой в Италию, проведённые плодотворные переговоры вносят важный вклад в дальнейшее расширение связей сотрудничества между нашими странами.

Подчеркнув, что культурные связи сближают народы, премьер-министр Новруз Мамедов довел до внимания, что азербайджанский народ исторически проявлял большой интерес к итальянской культуре. Говоря о мировой славе итальянской оперы, премьер-министр напомнил, что Азербайджан тоже известен как место зарождения первой на Востоке оперы.

Отметив, что Баку выдвинул свою кандидатуру для проведения Всемирной выставки «Ехро -2025», Новруз Мамедов подчеркнул, что надеется на то , что Италия поддержит кандидатуру Азербайджана.

Госпожа Мария Элизабетта Альберти Казеллати отметила, что между Азербайджаном и Италией налажены хорошие связи по различным направлениям, в том числе в области политики, экономики, гуманитарной сферы, наше сотрудничество достигло уровня стратегического партнерства.

Председатель сената отметила, что проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в Италии в культурной и гуманитарной сферах, в том числе в связи с реставрацией исторических памятников, высоко оцениваются в ее стране, особо подчеркнула значение дальнейшего расширения гуманитарных сфер.

Мария Элизабетта Альберти Казеллати сказала, что итальянские компании успешно участвуют в ряде экономических проектов в Азербайджане. Председатель сената отметила, что итальянские компании заинтересованы в осуществлении деятельности в Азербайджане в области транспорта, сельского хозяйства, оборонной промышленности, инфраструктуры и др.

Высоко оценив роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы, в том числе Италии, гостья сказала, что Южный газовый коридор в будущем послужит еще большему расширению экономического сотрудничества наших сран.

В ходе беседы состоялся широкий обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.