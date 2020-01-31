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Новый посол Польши прибыл в Баку

​Новый посол Польши прибыл в Баку
​Новый посол Польши Рафаль Поборски в Азербайджане прибыл в Баку

Новый посол Польши в Азербайджане Рафаль Поборски  прибыл в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение  посольства Польши в Азербайджане, польский дипломат уже провел встречу с главой управления Государственного протокола МИД Азербайджана Парвином Мирзазаде, в ходе которой стороны обсудили возможности динамики роста двухстороннего сотрудничества.

Напомним, что Р. Поборски был назначен президентом Польши Анджеем Дудой послом в Азербайджане в июле прошлого года, сменив на этом посту Марека Цалку.

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