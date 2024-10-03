Низами Сафаров: Деколонизация остается одной из основных проблем человечества

Деколонизация является одной из основных проблем человечества и международное сообщество должно общими усилиями найти решение этой проблемы.

Деколонизация сегодня остается одной из основных проблем человечества и международное сообщество должно общими усилиями найти решение этой проблемы.

Как передает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Низами Сафаров на конференции в Баку "Французская политика неоколониализма в Африке".

"Хотя современный дискурс деколонизации был сформирован в начале 20-го века и 80 бывших колоний получили независимость, в мире все еще есть 17 несамоуправляющихся территорий. Для народов, проживающих на этих территориях, процесс еще не получил логическо-юридического результата", - сказал он.

Сафаров отметил, что в 1945 году численность населения, находившегося в колониальном рабстве, составляла 750 млн человек, а сейчас достигает 2 млн человек.

"Однако усилия международного сообщества должны быть направлены ​​на сведения этой цифры к нулю",- сказал он.