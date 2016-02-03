​Никос Котзиас обсудил с Ильхамом Алиевым европейские перспективы страны

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас во время визита в Баку обсудил с президентом Ильхамом Алиевым европейские перспективы Азербайджана и двустороннее сотрудничество.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба греческого МИДа.

"Важно, что у нас есть этот канал связи, и я очень рад, что я встретился сегодня, во время моей первой поездки в Баку, с президентом Алиевым, с которым мы долго говорили о европейской перспективе Азербайджана и нашем двустороннем сотрудничестве. Встреча была запланирована продолжительностью полчаса, но в итоге обсуждение длилось более полутора часов", - сказал Котзиас.

"Мы хотим внести свой вклад всеми путями, какими можем, в развитие отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном. Мы сторонники Азербайджана в Европейском Союзе. Мы настоящие друзья. Мы не соседи, но мы друзья", - заявил глава греческого МИДа журналистам после переговоров.

Коснувшись сотрудничества в энергетическом секторе, Котзиас сообщил, что страны завершают один из крупнейших совместных проектов - Трансадриатического газопровода (ТАП), который должен доставить газ из Азербайджана в Грецию, Западную Европу, в Италию.

"Мы завершили его наиболее важные моменты и надеемся, что в течение двух лет мы можем запустить его, и газ Азербайджана согреет Европу. Мы обсудили все детали и все точки этого проекта", - сказал министр.