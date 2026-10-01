Нигяр Рамазанова: Действия CSI негативно влияют на мирный процесс между Баку и Ереваном

Безосновательные заявления и действия организации Christian Solidarity International (CSI) против Азербайджана негативно влияют на продолжающийся мирный процесс и нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель организации - члена Национального форума НПО Азербайджана Нигяр Рамазанова, выступая на заседании в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

По ее словам, устойчивый мир и соблюдение прав человека невозможны в условиях безнаказанности.

"До сих пор ни один из тех, кто совершил тяжкие преступления против азербайджанцев в годы конфликта и оккупации и сейчас проживает в Армении, не привлечен к ответственности. Напротив, некоторые слои армянского общества представляют этих людей героями. Безнаказанность преступников противоречит международной справедливости и препятствует подлинному примирению между народами", - заявила Рамазанова.

Еще одной причиной для беспокойства она назвала усиление реваншистских настроений в армянском обществе. По ее словам, отдельные лица и организации продолжают призывать к новой агрессии против Азербайджана и выдвигать территориальные претензии.