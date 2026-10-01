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    Нигяр Рамазанова: Действия CSI негативно влияют на мирный процесс между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 16:52
    Нигяр Рамазанова: Действия CSI негативно влияют на мирный процесс между Баку и Ереваном

    Безосновательные заявления и действия организации Christian Solidarity International (CSI) против Азербайджана негативно влияют на продолжающийся мирный процесс и нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

    Как сообщает Report, об этом заявила представитель организации - члена Национального форума НПО Азербайджана Нигяр Рамазанова, выступая на заседании в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

    По ее словам, устойчивый мир и соблюдение прав человека невозможны в условиях безнаказанности.

    "До сих пор ни один из тех, кто совершил тяжкие преступления против азербайджанцев в годы конфликта и оккупации и сейчас проживает в Армении, не привлечен к ответственности. Напротив, некоторые слои армянского общества представляют этих людей героями. Безнаказанность преступников противоречит международной справедливости и препятствует подлинному примирению между народами", - заявила Рамазанова.

    Еще одной причиной для беспокойства она назвала усиление реваншистских настроений в армянском обществе. По ее словам, отдельные лица и организации продолжают призывать к новой агрессии против Азербайджана и выдвигать территориальные претензии.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Неправительственные организации (НПО)
    Nigar Ramazanova: "Christian Solidarity International"ın fəaliyyətləri sülh və normallaşma prosesinə mənfi təsir edir
    Azerbaijani NGO representative criticizes Christian Solidarity International
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