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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Nigar Ramazanova: "Christian Solidarity International"ın fəaliyyətləri sülh və normallaşma prosesinə mənfi təsir edir

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2026
    • 16:33
    Nigar Ramazanova: Christian Solidarity Internationalın fəaliyyətləri sülh və normallaşma prosesinə mənfi təsir edir

    "Christian Solidarity International" adlı təşkilatın Azərbaycanı hədəf alan əsassız bəyanat və fəaliyyətləri Azərbaycan və Ermənistan arasında hazırda davam edən sülh və normallaşma prosesinə mənfi təsir edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Milli QHT Forumunun üzv təşkilatının təmsilçisi Nigar Ramazanova Cenevrə şəhərində BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 63-cü sessiyası çərçivəsində keçirilən iclasda çıxışında deyib.

    O bildirib ki, davamlı sülh və insan hüquqları cəzasızlığın olduğu şəraitdə mümkün deyil:

    "Bu günə qədər münaqişə və işğal illərində azərbaycanlılara qarşı ağır cinayətlər törətmiş və hazırda Ermənistanda yaşayan şəxslərdən heç biri məsuliyyətə cəlb edilməyib. Əksinə, Ermənistan cəmiyyətinin bəzi təbəqələri həmin şəxsləri qəhrəman kimi təqdim edir. Cinayət törədən şəxslərin cəzasız qalması beynəlxalq ədalətə ziddir və xalqlar arasında həqiqi barışığa mane olur. Digər narahatedici məsələ Ermənistan cəmiyyətində revanşist fikirlərin artmasıdır. Azərbaycana qarşı yenidən təcavüzə çağıran və ərazi iddiaları irəli sürən bəzi şəxslər və təşkilatlar hələ də fəaliyyət göstərirlər".

    N.Ramazanova vurğulayıb ki, davamlı sülhə nail olmaq üçün konkret addımlar atılmalıdır: "Keçmişdə törədilmiş müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyət daşıyan şəxslər qanun qarşısında cavab verməli, zorakılığa çağıran revanşist təşkilatların fəaliyyətinə son qoyulmalı və qonşu ölkələrə qarşı ərazi iddialarını təşviq edən strukturlar ləğv edilməlidir.

    Mədəni irs növbəti çox vacib məsələdir. İşğal dövründə Azərbaycan ərazilərindən bir çox qiymətli mədəniyyət nümunələri Ermənistana aparılıb. Dünyada oğurlanmış mədəni sərvətlərin geri qaytarılmasını ehtiva edən çoxsaylı müsbət nümunələr var. Biz də Ermənistanı işğal dövründə oğurlanmış mədəniyyət nümunələrini Azərbaycana geri qaytarmağa çağırırıq".

    Təmsilçi əlavə edib ki, "Christian Solidarity International" adlı təşkilatın Azərbaycanı hədəf alan əsassız bəyanat və fəaliyyətləri Azərbaycan və Ermənistan arasında hazırda davam edən sülh və normallaşma prosesinə mənfi təsir edir.

    Nigar Ramazanova BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası Ermənistanın təcavüzü
    Нигяр Рамазанова: Действия CSI негативно влияют на мирный процесс между Баку и Ереваном
    Azerbaijani NGO representative criticizes Christian Solidarity International
    MiniBoss
    MiniBoss

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