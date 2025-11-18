Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Нидерланды назначили нового заместителя посла в Азербайджане

    Внешняя политика
    18 ноября, 2025
    • 17:02
    Нидерланды назначили нового заместителя посла в Азербайджане

    Нидерланды назначили нового заместителя посла в Азербайджане.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении дипломатической миссии Нидерландов в социальных сетях.

    "Посольство Королевства Нидерландов в Баку приветствует Йоханнеса Кирпестейна в качестве нашего нового заместителя посла. Йоханнес нацелен на укрепление партнерства Азербайджана и Нидерландов в предстоящие годы", - сообщает посольство.

    Кирпестейн также подчеркнул, что на новой должности планирует активно продвигать двустороннюю повестку между Баку и Амстердамом.

    "Я с нетерпением жду возможности продвигать позитивную двустороннюю повестку между Нидерландами и Азербайджаном в сфере политики, в области мира и безопасности, а также, надеюсь на дальнейшее укрепление нашего экономического сотрудничества", - цитирует посольство слова заместителя.

    Нидерланды посольство назначение
    Niderland Azərbaycana yeni səfir müavini təyin edib
    Netherlands appoints new deputy ambassador in Azerbaijan

