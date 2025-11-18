Нидерланды назначили нового заместителя посла в Азербайджане
- 18 ноября, 2025
- 17:02
Нидерланды назначили нового заместителя посла в Азербайджане.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении дипломатической миссии Нидерландов в социальных сетях.
"Посольство Королевства Нидерландов в Баку приветствует Йоханнеса Кирпестейна в качестве нашего нового заместителя посла. Йоханнес нацелен на укрепление партнерства Азербайджана и Нидерландов в предстоящие годы", - сообщает посольство.
Кирпестейн также подчеркнул, что на новой должности планирует активно продвигать двустороннюю повестку между Баку и Амстердамом.
"Я с нетерпением жду возможности продвигать позитивную двустороннюю повестку между Нидерландами и Азербайджаном в сфере политики, в области мира и безопасности, а также, надеюсь на дальнейшее укрепление нашего экономического сотрудничества", - цитирует посольство слова заместителя.