Нидерланды назначили нового заместителя посла в Азербайджане.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении дипломатической миссии Нидерландов в социальных сетях.

"Посольство Королевства Нидерландов в Баку приветствует Йоханнеса Кирпестейна в качестве нашего нового заместителя посла. Йоханнес нацелен на укрепление партнерства Азербайджана и Нидерландов в предстоящие годы", - сообщает посольство.

Кирпестейн также подчеркнул, что на новой должности планирует активно продвигать двустороннюю повестку между Баку и Амстердамом.

"Я с нетерпением жду возможности продвигать позитивную двустороннюю повестку между Нидерландами и Азербайджаном в сфере политики, в области мира и безопасности, а также, надеюсь на дальнейшее укрепление нашего экономического сотрудничества", - цитирует посольство слова заместителя.