Niderland Azərbaycana yeni səfir müavini təyin edib
Xarici siyasət
- 18 noyabr, 2025
- 17:12
Niderland Azərbaycana yeni səfir müavini təyin edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Niderlandın diplomatik nümayəndəliyinin sosial şəbəkələrdəki paylaşımında qeyd olunub.
"Niderland Krallığının Bakıdakı səfirliyi yeni səfir müavini Yohannes Kirpesteyni salamlayır. Y.Kirpesteyn qarşıdakı illərdə Azərbaycan və Niderland arasında tərəfdaşlığın gücləndirilməsini hədəfləyir", - səfirlik bildirib.
