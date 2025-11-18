İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Niderland Azərbaycana yeni səfir müavini təyin edib

    Xarici siyasət
    • 18 noyabr, 2025
    • 17:12
    Niderland Azərbaycana yeni səfir müavini təyin edib

    Niderland Azərbaycana yeni səfir müavini təyin edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Niderlandın diplomatik nümayəndəliyinin sosial şəbəkələrdəki paylaşımında qeyd olunub.

    "Niderland Krallığının Bakıdakı səfirliyi yeni səfir müavini Yohannes Kirpesteyni salamlayır. Y.Kirpesteyn qarşıdakı illərdə Azərbaycan və Niderland arasında tərəfdaşlığın gücləndirilməsini hədəfləyir", - səfirlik bildirib.

    Niderland Azərbaycan Səfir
    Нидерланды назначили нового заместителя посла в Азербайджане
    Netherlands appoints new deputy ambassador in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    17:51

    Kamboca rəsmisi: "Texnologiya bəşəriyyətin rifahı üçün düzgün istifadə edilməlidir"

    İKT
    17:48

    Ötən ay 16 mindən çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs Azərbaycanda qeydiyyat üçün müraciət edib

    Daxili siyasət
    17:48

    "İnter" və "Milan" fransalı qapıçı ilə maraqlanır

    Futbol
    17:47

    Dövlət Xidməti: Fasilə "AzStateNet" şəbəkəsinə və gov.az domenlərinə təsir etməyib

    İKT
    17:46

    "Azərbaycanfilm"in həyətindəki Cəfər Cabbarlının heykəli restavrasiya ediləcək - RƏSMİ

    Mədəniyyət siyasəti
    17:43

    Mariyana Kuyundziç: "Aİ rəqəmsal uçurumu aradan qaldırmağa və təhlükəsiz infrastrukturu gücləndirməyə çalışır"

    İKT
    17:40

    Hakan Fidan: Türkiyə Azərbaycanla koordinasiya və həmrəylik içində əlaqələr qurur

    Region
    17:40

    Nəzər Əliyev: "Ucuz Çin məhsulları yerli ustaların satış imkanlarını daraldır"

    Turizm
    17:38

    Sabah Sumqayıtda 30 min abonentin suyu kəsiləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti