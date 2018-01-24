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    Нетаньяху встретится с Ильхамом Алиевым в Давосе

    Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 23 по 26 января

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Запланирована встреча премьер-министра Израиля Бенъямина Нетаньяху с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе.

    Как передает Report, информацию сообщила пресс-служба главы правительства Израиля.

    Отмечается, что в Давосе у главы правительства Биньямина Нетаниягу запланированы встречи с президентами Азербайджана и Украины - Ильхамом Алиевым и Петром Порошенко, а также с премьер-министрами Канады и Нидерландов - Джастином Трюдо и Марком Рютте.

    Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 23 по 26 января.

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