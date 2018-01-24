Нетаньяху встретится с Ильхамом Алиевым в Давосе

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Запланирована встреча премьер-министра Израиля Бенъямина Нетаньяху с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе.

Как передает Report, информацию сообщила пресс-служба главы правительства Израиля.

Отмечается, что в Давосе у главы правительства Биньямина Нетаниягу запланированы встречи с президентами Азербайджана и Украины - Ильхамом Алиевым и Петром Порошенко, а также с премьер-министрами Канады и Нидерландов - Джастином Трюдо и Марком Рютте.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 23 по 26 января.