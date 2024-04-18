Найселлин Омайра: Франция не соблюдает свои обязательства

Франция не соблюдает свои обязательства, Париж пытается изменить конституцию Новой Каледонии, чтобы получить большинство голосов на предстоящих в следующем году выборах.

Франция не соблюдает свои обязательства, Париж пытается изменить конституцию Новой Каледонии, чтобы получить большинство голосов на предстоящих в следующем году выборах.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель комитета по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Конгресса Новой Каледонии Найселлин Омайра на пресс-конференции в Милли Меджлисе.

По ее словам, изменив законодательство Новой Каледонии, Франция пытается привлечь к участию в голосовании 30 тысяч граждан, не являющихся канаками.

"Париж должен соблюдать свои международные обязательства. Мы продолжаем свою борьбу. Выражаем благодарность правительству Азербайджана, Движению неприсоединения и Бакинской инициативной группе за поддержку канакского народа", - сказала Омайра.