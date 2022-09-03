Названа дата завершения строительства здания Итальянско-азербайджанского университета

Объявлена дата готовности здания итало-Азербайджанского университета

Здание Итальянско-азербайджанского университета находится на стадии строительства и будет готово к концу 2024 года.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

"Наше партнерство успешно реализуется. Наша двусторонняя повестка дня постепенно расширяется. Естественно, основная часть приходится на энергетику и торговлю. Но это не единственные темы. Вчера (1 сентября - прим.ред.) в новом здании нашего посольства мы стали свидетелями прекрасной церемонии, посвященной обмену документами, связанными с созданием Итальянско-азербайджанского университета”, - заявил президент.

"Это Университет ADA и пять итальянских университетов - университет Луиса Гвидо Карли, Туринский политехнический университет, Миланский политехнический университет, Болонский университет и Римский университет Сапиенца. Здание университета находится на стадии строительства и будет готово к концу 2024 года”, - добавил глава государства.