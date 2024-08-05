Новый посол Литвы прибудет в Азербайджан на следующей неделе

По указу президента Литвы Гитанаса Науседа Кястутис Вашкелявичюс назначен новым послом Литвы в Азербайджане.

Кястутис Вашкелявичюс назначен новым послом Литвы в Азербайджане по указу президента Литвы Гитанаса Науседа.

Как сообщили Report в посольстве, ожидается, что новый посол прибудет в Баку 12 августа.

Ранее сообщалось о том, что правительство Литвы предложило президенту назначить новым послом в Азербайджане Кястутиса Вашкелявичюса.

Отметим, что Вашкелявичюс до назначения являлся руководителем группы международных отношений и Евросоюза в канцелярии правительства, он также занимал различные дипломатические должности в других посольствах Литвы.