Новый посол Литвы прибудет в Азербайджан на следующей неделе

Кястутис Вашкелявичюс назначен новым послом Литвы в Азербайджане по указу президента Литвы Гитанаса Науседа.
Как сообщили Report в посольстве, ожидается, что новый посол прибудет в Баку 12 августа.
Ранее сообщалось о том, что правительство Литвы предложило президенту назначить новым послом в Азербайджане Кястутиса Вашкелявичюса.
Отметим, что Вашкелявичюс до назначения являлся руководителем группы международных отношений и Евросоюза в канцелярии правительства, он также занимал различные дипломатические должности в других посольствах Литвы.