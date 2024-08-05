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Новый посол Литвы прибудет в Азербайджан на следующей неделе

Новый посол Литвы прибудет в Азербайджан на следующей неделе По указу президента Литвы Гитанаса Науседа Кястутис Вашкелявичюс назначен новым послом Литвы в Азербайджане.
Внешняя политика
5 августа 2024 г. 16:11
Новый посол Литвы прибудет в Азербайджан на следующей неделе

Кястутис Вашкелявичюс назначен новым послом Литвы в Азербайджане по указу президента Литвы Гитанаса Науседа.

Как сообщили Report в посольстве, ожидается, что новый посол прибудет в Баку 12 августа.

Ранее сообщалось о том, что правительство Литвы предложило президенту назначить новым послом в Азербайджане Кястутиса Вашкелявичюса.

Отметим, что Вашкелявичюс до назначения являлся руководителем группы международных отношений и Евросоюза в канцелярии правительства, он также занимал различные дипломатические должности в других посольствах Литвы.

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Версия на азербайджанском языке Litvanın yeni səfiri gələn həftə Azərbaycana gələcək
Версия на английском языке New Lithuanian envoy to arrive in Azerbaijan next week

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