    Назначен новый генконсул Азербайджана в Дубае

    • 27 февраля, 2026
    • 17:45
    Назначен генеральный консул Азербайджанской Республики в Дубае (ОАЭ).

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

    Распоряжением Кямран Вахид оглу Мамедзаде назначен генеральным консулом Азербайджана в Дубае.

    Другим распоряжением главы государства Джавидан Ризван оглу Гусейнов отозван с должности генерального консула Азербайджана в Дубае.

    Azərbaycanın Dubay şəhərində yeni baş konsulu təyin olunub

    Лента новостей