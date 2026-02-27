Назначен новый генконсул Азербайджана в Дубае
Внешняя политика
- 27 февраля, 2026
- 17:45
Назначен генеральный консул Азербайджанской Республики в Дубае (ОАЭ).
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Распоряжением Кямран Вахид оглу Мамедзаде назначен генеральным консулом Азербайджана в Дубае.
Другим распоряжением главы государства Джавидан Ризван оглу Гусейнов отозван с должности генерального консула Азербайджана в Дубае.
Последние новости
18:02
Фото
В Баку состоялось обсуждение азербайджано-эфиопских инициатив по развитию ИИИКТ
18:01
Бакметрополитен обсудил с АБИИ и АБР модернизацию метроИнфраструктура
18:01
В Азербайджане предложили освободить туризм от НДСТуризм
17:59
Азада Гусейнова: Подготовлены предложения по механизму ДПИ в сфере туризмаТуризм
17:57
МИД Пакистана: Действия против Афганистана предприняты в рамках самообороныДругие страны
17:54
Премьер Эфиопии побывал на Сангачальском терминалеВнешняя политика
17:52
Итконен: ЕК обсуждает с Киевом доступ к нефтепроводу "Дружба" для проверки его состоянияДругие страны
17:51
В московском метро двое мужчин избили и ограбили пассажираВ регионе
17:46