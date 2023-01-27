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Французский сенатор осудила теракт в посольстве Азербайджана в Иране

Французский сенатор осудила теракт в посольстве Азербайджана в Иране Член Сената Франции Натали Гуле решительно осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 18:14
Французский сенатор осудила теракт в посольстве Азербайджана в Иране

Член Сената Франции Натали Гуле решительно осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает Report, об этом французский сенатор написала на своей странице в Twitter.

"Решительно осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого один человек погиб и несколько сотрудников службы безопасности получили ранения. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего Орхана Аскерова и желаю скорейшего выздоровления раненым", отмечается в заявлении.

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Версия на английском языке French senator condemns attack on Azerbaijani embassy in Iran
Версия на азербайджанском языке Fransalı senator Azərbaycanın İrandakı səfirliyində törədilən terror aktını pisləyib

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