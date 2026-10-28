Насир Аль-Дармаки: Музеи должны давать представителям различных культур возможность делиться опытом

Музеи должны давать представителям различных культур возможность делиться собственным опытом и участвовать в интерпретации культурного наследия.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Международного совета музеев (ИКОМ) и председатель ИКОМ в ОАЭ Насир Аль-Дармаки в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

По его словам, межкультурный диалог в музейных пространствах должен начинаться с открытого обсуждения существующих исторических повествований и предоставления посетителям возможности задавать вопросы.

Он подчеркнул, что важно не только демонстрировать культурное разнообразие, но и вовлекать людей в процесс формирования представлений о наследии.

"У каждой культуры не может быть только одной интерпретации истории. Поэтому трактовка культурного наследия должна оставаться открытой для множества голосов и точек зрения", - отметил Насир Аль-Дармаки.

По его словам, главным показателем успешного межкультурного взаимодействия является не просто представление разнообразия в музейных экспозициях, а способность создавать условия для взаимопонимания и взаимного признания.