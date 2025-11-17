Находящийся в розыске гражданин Азербайджана экстрадирован из России

Находящийся в розыске гражданин Азербайджана Акбер Халилов экстрадирован из России.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, в рамках расследования уголовного дела в Управлении полиции Гарадагского района появились обоснованные подозрения в том, что Акбер Халилов, используя свое служебное положение, совершил мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору. После вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого Халилов был объявлен в международный розыск.

Он был задержан на территории России и доставлен в Азербайджан в сопровождения специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.