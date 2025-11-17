Находящийся в розыске гражданин Азербайджана экстрадирован из России
Внешняя политика
- 17 ноября, 2025
- 17:35
Находящийся в розыске гражданин Азербайджана Акбер Халилов экстрадирован из России.
Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.
По данным ведомства, в рамках расследования уголовного дела в Управлении полиции Гарадагского района появились обоснованные подозрения в том, что Акбер Халилов, используя свое служебное положение, совершил мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору. После вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого Халилов был объявлен в международный розыск.
Он был задержан на территории России и доставлен в Азербайджан в сопровождения специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.
Последние новости
17:42
Азербайджан и ОАЭ будут сотрудничать в сфере привлечения рабочей силыВнешняя политика
17:38
BP готовится к следующему этапу геологоразведочных работ на "Шафаг-Асиман"Энергетика
17:36
В Ереване ограбили банкВ регионе
17:35
Находящийся в розыске гражданин Азербайджана экстрадирован из РоссииВнешняя политика
17:35
Совет ЕС ужесточил нормы приостановки безвиза с третьими странамиДругие страны
17:27
У самолета Boeing произошло задымление шасси при посадке в АнтальеВ регионе
17:18
Камилов: Присоединение Азербайджана к формату ЦА меняет карту регионаВнешняя политика
17:12
Премьер Грузии и глава Минюста Армении обсудили развитие связей между двумя странамиВ регионе
16:56