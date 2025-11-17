Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Находящийся в розыске гражданин Азербайджана экстрадирован из России

    Внешняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 17:35
    Находящийся в розыске гражданин Азербайджана Акбер Халилов экстрадирован из России.

    Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

    По данным ведомства, в рамках расследования уголовного дела в Управлении полиции Гарадагского района появились обоснованные подозрения в том, что Акбер Халилов, используя свое служебное положение, совершил мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору. После вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого Халилов был объявлен в международный розыск.

    Он был задержан на территории России и доставлен в Азербайджан в сопровождения специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

    находящийся в розыске экстрадиция из России гражданин Азербайджана
