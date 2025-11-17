İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı Rusiyadan ölkəyə gətirilib

    Xarici siyasət
    • 17 noyabr, 2025
    • 16:57
    Axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı Rusiyadan ölkəyə gətirilib

    Azərbaycan vətəndaşı Xəlilov Əkbər Tariyel oğlu Rusiyadan Azərbaycana ekstradisiya edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb.

    Belə ki, Bakı şəhəri Qaradağ rayon polis idarəsində ibtidai istintaq edilən cinayət işi üzrə Əkbər Xəlilovun öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında təkrar dələduzluq cinayət əməlini törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. O, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə haqqında qərar qəbul edilməklə beynəlxalq axtarışa verilib.

    Əkbər Xəlilov Rusiya ərazisində saxlanılaraq Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin xüsusi konvoyunun müşayiəti ilə Azərbaycana gətirilib.

    ekstradisiya Azərbaycan Rusiya Baş Prokururluq

    Son xəbərlər

    17:11

    Azərbaycan banklarının Bəhreyn bankı ilə müxbir münasibətlər qurması müzakirə edilib

    Maliyyə
    17:09

    "Aqrar Məşvərət Şurası" İctimai Birliyinin növbəti iclası keçirilib

    ASK
    17:07
    Foto

    Ramin Məmmədov Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Din
    17:06

    Dorin Boqdan-Martin: "Azərbaycan rəqəmsal sahədə sürətlə inkişaf edən regional mərkəzə çevrilir"

    İKT
    17:04

    "Sabah"ın akademiyasında uşaq hüquqlarının qorunması mövzusunda seminar keçirilib

    Futbol
    17:04

    "Finoko" BOKT kreditorlarına müraciət edib

    Maliyyə
    17:01

    ITU Azərbaycanla texnologiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir

    İKT
    16:57

    Peşəkar Futbol Liqasının rəsmisi UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    16:57

    Axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı Rusiyadan ölkəyə gətirilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti