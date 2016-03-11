Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский город Нахчыван и японский Миякодзима станут городами-побратимами.

Об этом Report сообщил японский эксперт в области экономики Казуясу Ишида.

По его словам, во второй декаде апреля делегация из 60 человек во главе с мэром японского города Миякодзима посетит Нахчыван для обсуждения вопроса развития двусторонних связей и ознакомления с регионом.

По словам К. Ишиды, Нахчыван и расположенный на острове Окинава Миякодзима имеют ряд схожестей: "Как и Нахчыван, Окинава имеет стратегически важное для двух стран расположение. Кроме того, Окинава является важным туристическим направлением в Японии. Нахчыван также имеет большой потенциал в этой сфере. Кроме того, более 30% электроэнергии остров получает от возобновляемых источников энергии. Нахчыван мог бы воспользоваться опытом в этой сфере".

К.Ишида добавил, что побратимство двух городов позволит еще больше узнать друг о друге. Эксперт также сообщил, что после заключения соответствующего соглашения между городами, в будущем, как в Нахчыване, так и в Миякодзиме планируется проведение мероприятий, на которых будут представлены культура, традиции и возможности соответствующих регионов двух стран.

Отметим, что Исмаиллы и японский город Ито также являются городами-побратимами.