О нас

Начато благоустройство могилы Мамеда Эмина Расулзаде

Начато благоустройство могилы Мамеда Эмина Расулзаде 19:26
Внешняя политика
28 февраля 2024 г. 19:46
Начато благоустройство могилы Мамеда Эмина Расулзаде

Начато благоустройство могилы видного общественно-политического деятеля Мамеда Эмина Расулзаде на кладбище Джабаджи Эсри в турецкой столице Анкаре.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

В сообщении говорится, что, работы проводимые на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева "О праздновании 140-летия со дня рождения основателя Азербайджанской Демократической Республики Мамеда Эмина Расулзаде", осуществляются в координации с соответствующими государственными структурами Турции. Завершение работ планируется к 6 марта, годовщине смерти М.А.Расулзаде.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarının abadlaşdırılmasına başlanılıb

Самое важное

Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля 2024 г. 20:39
Репортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
ФотоРепортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
26 февраля 2024 г. 11:35
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
25 февраля 2024 г. 21:06
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
22 февраля 2024 г. 02:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi