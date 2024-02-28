Начато благоустройство могилы Мамеда Эмина Расулзаде

19:26

Начато благоустройство могилы видного общественно-политического деятеля Мамеда Эмина Расулзаде на кладбище Джабаджи Эсри в турецкой столице Анкаре.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

В сообщении говорится, что, работы проводимые на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева "О праздновании 140-летия со дня рождения основателя Азербайджанской Демократической Республики Мамеда Эмина Расулзаде", осуществляются в координации с соответствующими государственными структурами Турции. Завершение работ планируется к 6 марта, годовщине смерти М.А.Расулзаде.