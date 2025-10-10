Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Начался визит в Агдере участников международной конференции по пропавшим без вести

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 12:39
    Начался визит в Агдере участников международной конференции по пропавшим без вести

    Начался визит в Агдере участников международной конференции по пропавшим без вести, организованной в Баку.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдере, в рамках конференции, которая пройдет 9-11 октября, для участников будет организовано посещение массового захоронения на высоте, которая ранее была боевой позицией на территории села Баллыгая Агдеринского района, где были обнаружены останки более 10 предположительно азербайджанских военнослужащих.

    Затем гости посетят город Шуша. Для участников мероприятия будет организована экскурсия по городу, после чего они ознакомятся с тюрьмой, где когда-то содержались и подвергались пыткам азербайджанские военнопленные и заложники.

    Завтра запланирован визит участников конференции в Джебраильский район, а также посещение сел Агалы и Мамедбейли Зангиланского района.

    Агдере пропавшие без вести массовые захоронения Первая Карабахская война
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Ağdərəyə səfər edib
    Participants of international conference on missing persons begin visit to Aghdara

