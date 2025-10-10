Начался визит в Агдере участников международной конференции по пропавшим без вести, организованной в Баку.

Как сообщает корреспондент Report из Агдере, в рамках конференции, которая пройдет 9-11 октября, для участников будет организовано посещение массового захоронения на высоте, которая ранее была боевой позицией на территории села Баллыгая Агдеринского района, где были обнаружены останки более 10 предположительно азербайджанских военнослужащих.

Затем гости посетят город Шуша. Для участников мероприятия будет организована экскурсия по городу, после чего они ознакомятся с тюрьмой, где когда-то содержались и подвергались пыткам азербайджанские военнопленные и заложники.

Завтра запланирован визит участников конференции в Джебраильский район, а также посещение сел Агалы и Мамедбейли Зангиланского района.