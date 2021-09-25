Начался визит делегации ОИС в Гянджу

Начался визит в Гянджу делегации экспертов во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС)

Начался визит в Гянджу делегации экспертов во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС).

По сообщению западного центра Report, делегация ОИС в составе 5 человек посетила территории, разрушенные в результате ракетного обстрела Гянджи вооруженными силами Армении в ходе Отечественной войны.

Гости совершили молитвы, возложили цветы на месте разрушенных домов, подвергшихся массированным ракетным обстрелам ВС Армении.

Отметим, что делегация во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС Саидом Мохаммедом Абдуллой Омаир Алгфели находится с официальным визитом в Азербайджане по приглашению омбудсмена Сабины Алиевой для осуществления совместной оценочной миссии на территориях, освобожденных от оккупации, а также на расположенных далеко от зоны боевых действий в ходе Отечественной войны территориях, подвергшихся ракетным обстрелам армянских ВС с целью поражения гражданского населения и инфраструктуры.