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Начался визит делегации ОИС в Гянджу

Начался визит делегации ОИС в Гянджу Начался визит в Гянджу делегации экспертов во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС)
Внешняя политика
25 сентября 2021 г. 10:31
Начался визит делегации ОИС в Гянджу

Начался визит в Гянджу делегации экспертов во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС).

По сообщению западного центра Report, делегация ОИС в составе 5 человек посетила территории, разрушенные в результате ракетного обстрела Гянджи вооруженными силами Армении в ходе Отечественной войны.

Гости совершили молитвы, возложили цветы на месте разрушенных домов, подвергшихся массированным ракетным обстрелам ВС Армении.

Отметим, что делегация во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС Саидом Мохаммедом Абдуллой Омаир Алгфели находится с официальным визитом в Азербайджане по приглашению омбудсмена Сабины Алиевой для осуществления совместной оценочной миссии на территориях, освобожденных от оккупации, а также на расположенных далеко от зоны боевых действий в ходе Отечественной войны территориях, подвергшихся ракетным обстрелам армянских ВС с целью поражения гражданского населения и инфраструктуры.

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Версия на английском языке OIC delegation starts visit to Ganja
Версия на азербайджанском языке İƏT nümayəndə heyətinin Gəncəyə səfəri başlayıb

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