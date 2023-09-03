Начался визит делегации ОИС в Физули

По приглашению омбудсмена Сабины Алиевой делегация, возглавляемая председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС), посетила Физули.

По приглашению омбудсмена Сабины Алиевой делегация, возглавляемая председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС), посетила Физули.

Как передает карабахское бюро Report, делегация ознакомится с кладбищами Караханбейли и Мердинли, мечетью Мердинли, руинами исторического центра Физули и новым жилым районом, а также встретится с жертвами армянской оккупации.

В состав делегации входят председатель Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (Комиссия по правам человека ОИС) Мухаммад Лавал Сулейман (Нигерия), заместитель председателя Хаджи Али Ачыкгюль (Турция), исполнительный директор Секретариата комиссии Нура Заид Альршуд (Саудовская Аравия), директор Секретариата комиссии Джавед Саглаин (Пакистан) и др.

Основная цель поездки - изучение на месте фактов уничтожения Арменией религиозных и культурных памятников, кладбищ, принадлежащих азербайджанцам, подготовка отчета по результатам миссии и представление его международному сообществу.