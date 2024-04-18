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Продолжается процесс вывода российских миротворцев из Азербайджана

Продолжается процесс вывода российских миротворцев из Азербайджана Начался процесс досрочного вывода российского миротворческого контингента с освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
Внешняя политика
18 апреля 2024 г. 12:51
Продолжается процесс вывода российских миротворцев из Азербайджана

Продолжается процесс досрочного вывода российского миротворческого контингента с освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, российские миротворцы были дислоцированы в Карабахском регионе сроком на пять лет в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 10 ноября 2020 года.

Первоначально неофициальная информация о выводе РМК была опубликована в различных медиаресурсах и социальных сетях. Затем информацию официально подтвердили помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В социальных сетях уже распространяются многочисленные кадры процесса вывода РМК и находящейся в его распоряжении военной техники из Азербайджана.

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