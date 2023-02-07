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Начальник службы спасения Азербайджана находится в Кахраманмараше

Начальник службы спасения Азербайджана находится в Кахраманмараше 18:40
Внешняя политика
7 февраля 2023 г. 19:29
Начальник службы спасения Азербайджана находится в Кахраманмараше

Начальник Службы спасения особого риска (ССОР) министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана генерал-майор Этибар Исмаилов находится в городе Кахраманмараш в Турции, где накануне произошло сильное землетрясение.

По словам командированного в Турцию сотрудника Report, он возглавляет поисково-спасательные операции азербайджанских спасателей.

Отметим, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева для ликвидации последствий сильного землетрясения в Турции и поддержки поисково-спасательных операций в братскую страну был направлен личный состав МЧС в количестве 420 человек.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Xilasetmə Xidmətinin rəisi Kahramanmaraşdadır

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