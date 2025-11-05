Начались поставки казахстанской пшеницы в Армению через Азербайджан

Начались поставки зерновой продукции из Казахстана в Армению через Азербайджан.

Как сообщает западное бюро Report, 15 вагонов с пшеницей из Казахстана 5 ноября пересекли российско-азербайджанскую границу и продолжили движение по территории Азербайджана.

Отмечается, что груз, перевозимый по железнодорожному маршруту Ялама–Биладжари–Гаджигабул–Беюк-Кесик, будет отправлен на станцию Даларик в Армении вслед за 15 вагонами, прибывшими из России 4 ноября.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем заявлении 21 октября в Казахстане отметил, что ограничения на транзит через азербайджанскую территорию грузов в Армению были сняты.