Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Начались поставки казахстанской пшеницы в Армению через Азербайджан

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2025
    • 16:35
    Начались поставки казахстанской пшеницы в Армению через Азербайджан

    Начались поставки зерновой продукции из Казахстана в Армению через Азербайджан.

    Как сообщает западное бюро Report, 15 вагонов с пшеницей из Казахстана 5 ноября пересекли российско-азербайджанскую границу и продолжили движение по территории Азербайджана.

    Отмечается, что груз, перевозимый по железнодорожному маршруту Ялама–Биладжари–Гаджигабул–Беюк-Кесик, будет отправлен на станцию Даларик в Армении вслед за 15 вагонами, прибывшими из России 4 ноября.

    Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем заявлении 21 октября в Казахстане отметил, что ограничения на транзит через азербайджанскую территорию грузов в Армению были сняты.

    Казахстан пшеница Армения транзит Азербайджан
    Qazaxıstan taxılının Azərbaycan üzərindən Ermənistana daşınmasına başlanılıb

    Последние новости

    16:37
    Фото

    В Нахчыване прошел "Забег Побед"

    Спорт
    16:35

    Начались поставки казахстанской пшеницы в Армению через Азербайджан

    Внешняя политика
    16:33

    АПБА: В ряде банкетных залов Азербайджана выявлено мясо неизвестного происхождения

    Здоровье
    16:31

    Еврокомиссар: ЕК хочет сделать поезда предпочтительнее самолетов

    Другие
    16:28

    Украина возобновила импорт газа по Трансбалканскому коридору

    В регионе
    16:25

    В Зардабе задержаны отец и сын за охоту на краснокнижных птиц

    Происшествия
    16:20
    Фото

    Азербайджан и Кения обсудили расширение сотрудничества в сфере разминирования

    Внутренняя политика
    16:15

    Министр: ЦАХАЛ продолжит ликвидацию бойцов ХАМАС в "желтой зоне" в Газе

    Другие страны
    16:14

    Шойгу: Конкуренции между Зангезурским коридором и "Север-Юг" не будет

    В регионе
    Лента новостей