    Qazaxıstan taxılının Azərbaycan üzərindən Ermənistana daşınmasına başlanılıb

    Xarici siyasət
    • 05 noyabr, 2025
    • 16:24
    Qazaxıstan taxılının Azərbaycan üzərindən Ermənistana daşınmasına başlanılıb

    Qazaxıstan taxılının Azərbaycan üzərindən Ermənistana daşınmasına başlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Qazaxıstandan gələn 15 vaqon buğda noyabrın 5-də Azərbaycan sərhədini keçərək Yalamaya doğru istiqamət götürüb.

    Bildirilib ki, Yalama-Biləcəri-Hacıqabul-Böyük Kəsik marşrutu ilə daşınan yük noyabrın 4-də Rusiyadan gələn 15 vaqonun ardınca Ermənistanın Dalarik stansiyasına yola salınacaq.

    Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev Ermənistana yük tranziti ilə bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırıldığını Qazaxıstanda verdiyi bəyanatda qeyd etmişdi.

    Начались поставки казахстанской пшеницы в Армению через Азербайджан
    Shipment of Kazakh grain to Armenia via Azerbaijan begins

