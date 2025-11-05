Qazaxıstan taxılının Azərbaycan üzərindən Ermənistana daşınmasına başlanılıb
Xarici siyasət
- 05 noyabr, 2025
- 16:24
Qazaxıstan taxılının Azərbaycan üzərindən Ermənistana daşınmasına başlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, Qazaxıstandan gələn 15 vaqon buğda noyabrın 5-də Azərbaycan sərhədini keçərək Yalamaya doğru istiqamət götürüb.
Bildirilib ki, Yalama-Biləcəri-Hacıqabul-Böyük Kəsik marşrutu ilə daşınan yük noyabrın 4-də Rusiyadan gələn 15 vaqonun ardınca Ermənistanın Dalarik stansiyasına yola salınacaq.
Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev Ermənistana yük tranziti ilə bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırıldığını Qazaxıstanda verdiyi bəyanatda qeyd etmişdi.
