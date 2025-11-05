Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package
    Shipment of Kazakh grain to Armenia via Azerbaijan begins

    Foreign policy
    • 05 November, 2025
    • 16:49
    Shipment of Kazakh grain to Armenia via Azerbaijan begins

    The transportation of Kazakh grain to Armenia through Azerbaijan has officially begun.

    According to Report, a shipment of 15 wagons of wheat from Kazakhstan crossed the Azerbaijani border on November 5 and is en route to Georgia.

    The cargo, transported along the Yalama–Bilajari–Hajigabul–Boyuk Kasik route, will be sent to Armenia's Dalarik station following the 15 wagons that arrived from Russia on November 4.

    Azerbaijani President Ilham Aliyev previously announced during his visit to Kazakhstan that restrictions on cargo transit to Armenia had been lifted.

    Qazaxıstan taxılının Azərbaycan üzərindən Ermənistana daşınmasına başlanılıb
    Начались поставки казахстанской пшеницы в Армению через Азербайджан

