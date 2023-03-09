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Начались панельные заседания X Глобального Бакинского форума

Начались панельные заседания X Глобального Бакинского форума X Глобальный Бакинский форум на тему “Мир сегодня: вызовы и надежды”, который проходит под эгидой президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви, продолжает работу панельными заседаниями.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 13:17
Начались панельные заседания X Глобального Бакинского форума

X Глобальный Бакинский форум на тему “Мир сегодня: вызовы и надежды”, который проходит под эгидой президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви, продолжает работу панельными заседаниями.

Как сообщает Report, в рамках форума проходит первое панельное заседание на тему ”Построение устойчивости в разделенном мире: ее влияние на глобальный мир“.

На встрече, которая проходит при модераторстве президента Латвии Эгилса Левитса, выступят бывший премьер-министр Словакии (2010-2012 г.г.) Ивета Радичова, бывший премьер-министр Норвегии (1997-2000 г.г. и 2001-2005 г.г.) Кьелл Магне Бондевик, президент правозащитного центра Роберт Ф. Кеннеди Керри Кеннеди, экс-президент Швейцарской Конфедерации (2007-2011 г.г.) Мишлин Кальми-Ре, экс-президент Украины (2005-2010 г.г.) Виктор Ющенко, экс-президент Латвийской республики (1999-2007 г.г.) Вайра Вике-Фрейберга.

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Версия на английском языке Panel sessions of 10th Global Economic Forum kick off
Версия на азербайджанском языке X Qlobal Bakı Forumunun panel iclasları başlayıb

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