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Наблюдатели ОИС: Выборы в Азербайджане прошли прозрачно, свободно и организованно

Наблюдатели ОИС: Выборы в Азербайджане прошли прозрачно, свободно и организованно Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно, свободно и организованно, с высокой явкой избирателей для реализации своих политических и гражданских прав.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 13:31
Наблюдатели ОИС: Выборы в Азербайджане прошли прозрачно, свободно и организованно

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно, свободно и организованно, с высокой явкой избирателей для реализации своих политических и гражданских прав.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении наблюдательной миссии Организации исламского сотрудничества (ОИС).

По приглашению правительства Азербайджана высокопоставленная делегация наблюдателей Генерального секретариата ОИС была направлена для мониторинга за внеочередными президентскими выборами 7 февраля 2024 года.

Наблюдатели ОИС осуществляли мониторинг трех этапов выборов: подготовка к голосованию, день выборов и подсчет голосов. Они также провели встречи с представителями соответствующих органов и партий.

Генеральный секретарь ОИС Хусейн Ибрахим Таха поздравил азербайджанский народ с успешными выборами.

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Версия на азербайджанском языке İƏT Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı bəyanat yayıb

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