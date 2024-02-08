Наблюдатели ОИС: Выборы в Азербайджане прошли прозрачно, свободно и организованно

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно, свободно и организованно, с высокой явкой избирателей для реализации своих политических и гражданских прав.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно, свободно и организованно, с высокой явкой избирателей для реализации своих политических и гражданских прав.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении наблюдательной миссии Организации исламского сотрудничества (ОИС).

По приглашению правительства Азербайджана высокопоставленная делегация наблюдателей Генерального секретариата ОИС была направлена для мониторинга за внеочередными президентскими выборами 7 февраля 2024 года.

Наблюдатели ОИС осуществляли мониторинг трех этапов выборов: подготовка к голосованию, день выборов и подсчет голосов. Они также провели встречи с представителями соответствующих органов и партий.

Генеральный секретарь ОИС Хусейн Ибрахим Таха поздравил азербайджанский народ с успешными выборами.