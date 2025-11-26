На заседании Совбеза Турции обсуждался мирный процесс между Баку и Ереваном

На заседании Совета безопасности под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, на мероприятии наряду с рядом внутренних и региональных вопросов обсуждались возможности двустороннего и регионального сотрудничества на фоне положительного прогресса в мирном урегулировании между Баку и Ереваном.

Вновь были подчеркнуты усилия Турции в установлении мира и стабильности на Южном Кавказе, а также вклад Анкары в региональное развитие.

Участники дали оценку текущей ситуации в российско-украинской войне, подчеркнув важность дипломатических путей решения конфликта на фоне напряженности. Было отмечено, что Турция продолжит совместные усилия с международными партнерами для обеспечения устойчивого и справедливого мира.

Кроме того, на заседании состоялся обмен мнениями по инициативе "Турция без террора", внутренней ситуации в Сирии, прекращению огня в Газе и событиям в Судане.