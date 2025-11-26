İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Türkiyə Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 26 noyabr, 2025
    • 20:58
    Türkiyə Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi müzakirə edilib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, toplantıda bir sıra daxili və regional məsələlərlə yanaşı, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində son dövrdə əldə olunan müsbət nailiyyətlər fonunda ikitərəfli və regional əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.

    Türkiyənin Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin bərqərar edilməsi, həmçinin inkişafın təmin olunmasına dair iradəsi bir daha vurğulanıb.

    İclasda Rusiya-Ukrayna münaqişəsindəki mövcud vəziyyət nəzərdən keçirilib, münaqişənin daha da gərginləşməsi riskini göstərən hadisələr fonunda diplomatik həllin tapılmasının zəruriliyi vurğulanıb, Türkiyənin davamlı və ədalətli sülhün təmin olunması üçün beynəlxalq tərəfdaşlarla birgə səylərini davam etdirəcəyinə diqqət yetirilib.

    Bununla yanaşı, iclasda "Terrorsuz Türkiyə" təşəbbüsü, Suriyada daxili vəziyyət, Qəzzada atəşkəs, Sudanda baş verən hadisələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi
    На заседании Совбеза Турции обсуждался мирный процесс между Баку и Ереваном

    Son xəbərlər

    21:50

    Gürcüstan gömrüyündə saxlanılan Azərbaycanın yük avtomobilləri sərbəst buraxılıblar

    Region
    21:48

    "Arsenal" hücumçusunu satmağı planlaşdırır

    Futbol
    21:44

    ABŞ-də prokurorluq 2020-ci il seçkilərinə müdaxilə ilə bağlı Trampa qarşı işi dayandırıb

    Digər ölkələr
    21:17

    Bakının üç rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    21:14

    Hikmət Hacıyev Türkiyə nümayəndə heyəti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:58

    Türkiyə Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    20:52

    "Qalatasaray" klubunun şikayəti təmin edilməyib

    Futbol
    20:49
    Foto

    Ceyhun Bayramov İtaliya Senatının Sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:46
    Foto

    Ceyhun Bayramov İtaliya parlamentinin Palata sədri ilə strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti