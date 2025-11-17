На WUF13 в Азербайджане ожидают около 2500 волонтеров

Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Внешняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 11:34
    Операционная компания 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13) ожидает, что к работе мероприятия в Баку присоединятся около 2500 волонтеров.

    Как передает Report, об этом исполнительный директор Азербайджанской Операционной компании WUF13 Адиль Мамедов заявил на брифинге для дипломатического корпуса в Баку.

    По словам Мамедова, в Азербайджане успешно действует практика привлечения волонтеров к крупным международным мероприятиям, и эта традиция продолжится и на WUF13.

    "Участие волонтеров чрезвычайно важно - они вносят значительный вклад в организацию масштабных событий. В рамках WUF13 мы продолжаем эту политику. 5 декабря, в День волонтера в Азербайджане, мы планируем открыть Центр волонтеров в Баку. Мы ожидаем, что около 2500 молодых волонтеров присоединятся к нам во время работы форума", - отметил он.

