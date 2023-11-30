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На встрече Джейхуна Байрамова с генсеком ОБСЕ основное внимание было уделено региональной безопасности и сотрудничеству

На встрече Джейхуна Байрамова с генсеком ОБСЕ основное внимание было уделено региональной безопасности и сотрудничеству Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмит в рамках участия на 30-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Внешняя политика
30 ноября 2023 г. 22:50
На встрече Джейхуна Байрамова с генсеком ОБСЕ основное внимание было уделено региональной безопасности и сотрудничеству

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмит в рамках участия на 30-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом Report сообщили в МИД.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе региональной безопасности. В ходе переговоров также состоялись эффективные дискуссии о нынешней ситуации и перспективах сотрудничества Азербайджан-ОБСЕ на фоне последних региональных событий.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovun ATƏT-in Baş katibi ilə görüşündə regional təhlükəsizlik və əməkdaşlıq diqqət mərkəzində olub

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