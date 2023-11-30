На встрече Джейхуна Байрамова с генсеком ОБСЕ основное внимание было уделено региональной безопасности и сотрудничеству

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмит в рамках участия на 30-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмит в рамках участия на 30-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом Report сообщили в МИД.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе региональной безопасности. В ходе переговоров также состоялись эффективные дискуссии о нынешней ситуации и перспективах сотрудничества Азербайджан-ОБСЕ на фоне последних региональных событий.